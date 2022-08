Gletschersterben: Statt Eis gibt es nun Badeseen

Sie haben in den vergangenen Tagen die Gletscher in Hintertux und am Großglockner besichtigt und schlagen Alarm. „Die Ressource Wasser, gebunden in Eis, schwindet auf dramatische Art und Weise. So liegen in diesem Winter die Gletscher nahezu blank“, berichten die beiden. Zwar gebe es örtliche Initiativen zum Schutz des Eises, doch es fehle ein großer Masterplan.