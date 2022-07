Gratwanderung zwischen Skifahren und Sturzbächen

Dieser Tage sorgte ein Video in sozialen Netzwerken für Aufregung – mit Skifahrern auf grauem Eis, mitten in Sturzbächen. Die Szenen stammen nicht von heuer, doch man könnte sie auch derzeit so filmen. Hämische Kommentare blieben nicht aus. Sommerskilauf in Zeiten der täglichen Klimawandel-Schlagzeilen kommt vielen befremdlich vor.