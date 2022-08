Knoten geplatzt! Victoria Hudson im Speer-Finale

Endlich ist der Knoten geplatzt! Nach drei schweren Enttäuschungen in Folge trumpfte Speerwerferin Victoria Hudson erstmals bei einer Großveranstaltung auf. In der Gruppe A der Qualifikation bei der EM in München warf sie im zweiten Versuch 60,49 m weit. Damit erreichte die 26-Jährige das Finale der zwölf Besten am Samstag (20.25 Uhr).