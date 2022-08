Jungfamilie aus verrauchter Wohnung gerettet

Gegen 3 Uhr in der Nacht auf Mittwoch wollte eine 26-jährige Frau in ihrer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Finkenstein Nudel kochen. Sie stellte den Topf auf den E-Herd und entschied sich hinzulegen und auszuruhen. Dabei schlief die Frau ein. Es entwickelte sich durch die Überhitzung Rauch in der Wohnung, wodurch der Rauchmelder ausgelöst wurde. Ein Nachbar hörte den Alarm und meldete es den Einsatzkräften.