Mehrere Kinder mit Brech-Durchfall im Krankenhaus

In Oberbildstein wurde am Wochenende ein Ferienheim geräumt, in dem insgesamt rund 100 Kinder betreut wurden. In der Nacht auf Samstag klagten laut ORF die ersten Kinder bereits über Beschwerden, insgesamt erkrankten schließlich 30 Personen an Brech-Durchfall. 18 Kinder wurden sogar ins Krankenhaus gebracht, wo sie teils mit Infusionen behandelt wurden.