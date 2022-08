Pkw bei Zusammenstoß gegen Ampel geschleudert

Ein Autofahrer hat am Montagnachmittag in Wien-Favoriten einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der Lenker hatte offenbar das Rotlicht ignoriert und fuhr mit seinem Pkw in eine Kreuzung ein - es kam zum Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug. Der Verdächtige beging Fahrerflucht, allerdings hinterließ er am Unfallort ein Souvenir.