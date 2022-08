Schlaganfall mit 28! Beierl meldet sich aus Klinik

Bobpilotin Katrin Beierl hat während ihres Urlaubs in Peru einen Schlaganfall erlitten. Das teilte die in Innsbruck lebende Niederösterreicherin am Dienstag an ihrem 29. Geburtstag auf Instagram mit einem Foto aus der Klinik mit. Die Olympia-Teilnehmerin im Zweierbob habe dabei einen Großteil ihrer Sehkraft im linken Auge verloren. Das sei glücklicherweise aber das einzige Symptom, mit dem die zweimalige EM-Dritte zu kämpfen hat. Wie es in Zukunft für die Gesamtweltcupsiegerin der Saison 2020/21 weitergeht, ist im Moment noch unklar.