Hausunterricht: Viele müssen nun wiederholen

Bei Fünfer zurück in Schule mit Öffentlichkeitsrecht

21 Schüler fielen bei der Externistenprüfung durch, 61 traten gar nicht erst an. Für beide Gruppen bedeutet das, dass sie ab September das abgelaufene Schuljahr in einer Schule mit Öffentlichkeitsrecht wiederholen müssen. Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz will die Ergebnisse nicht näher kommentieren, meint aber: „Den Eltern muss bewusst sein, dass die Schule nicht nur ein Ort für Wissensvermittlung ist, sondern auch ein Ort des sozialen Lernens.“