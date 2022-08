Arnautovic-Treffer reicht Bologna nicht zu Punkt

Emanuel Aiwu gab zum Auftakt seinen Einstand in Italiens Oberhaus. Beim 2:3 von Aufsteiger Cremonese bei der Fiorentina kam der 21-jährige Ex-Rapidler im Finish aufs Feld, den lange Zeit in Überzahl spielenden Heimischen gelang der Siegtreffer erst in der 96. Minute durch Rolando Mandragora. Aiwu spielte ab der 82. Minute rechts in der Abwehr.