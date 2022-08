Bucher zieht über 100 m Delfin ins EM-Finale ein!

Pilhatsch hatte sich mehr erwartet, führte aber auch an, dass ihr Trainer nach Verbandsbeschluss fehle. Sie werde von anderen mitbetreut. „Ich bin definitiv Solokämpferin. Das war bei allen Wettkämpfen in letzter Zeit. Wenn der Trainer nicht dabei ist, ist es schwer.“ Wegen ihrer im September zu Ende gehenden Polizei-Ausbildung hatte sie auch drei Monate an Training verloren, im Herbst soll ein konzentrierter Aufbau für die Kurzbahn-Saison erfolgen. „Dann wieder voller Fokus aufs Schwimmen.“ Zudem sei die Forcierung von 100 m Rücken in Richtung Olympia noch nicht vom Tisch.