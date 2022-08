Untersuchungshaft wegen versuchten Mordes für Wirt

Als der 61-jährige Wirt heute dem Haftrichter vorgeführt wird, herrscht in der Familie noch immer tiefe Betroffenheit über den Zwischenfall in ihrem Lokal. „Es war eigentlich ein ganz normaler Tag“, schildert der 32-jährige Sohn: „Das Lokal war gut besucht. Und mein Vater kam gerade mit dem Einkauf zurück.“ In der Zwischenzeit kamen auch zwei Pärchen mit Kindern in das Restaurant und bestellten ihr Essen.