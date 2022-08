Aussaat-Drohne soll künftig Traktoren ersetzen

Mit leisem Surren fliegt die Drohne über das vier Hektar große Feld von Franz Hauer (49) in Antiesenhofen und verstreut Saatkörner aus der Luft. „Das funktioniert großartig, ich bin begeistert“, freut sich der Landwirt. Die elektrisch betriebene Drohne ist mit einem 10-Liter-Nutzlasttank bestückt, aus dem die Saat rieselt. Diese kann bereits ausgebracht werden, noch bevor ein Feld abgeerntet ist. Beispielsweise werden Zwischenfrüchte wie Ölrettich, Lein oder Buchweizen in bestehende Maisfelder gesät. „Mit einem Traktor wäre das unmöglich, die Ernte wäre beschädigt“, erklärt Michael Treiblmeier vom Ingenieurbüro Blickwinkel in Kirchdorf/Inn, der das Fluggerät steuert und zum Kauf anbietet. „Wir besitzen die erste Agrardrohne Österreichs – sie hat nach acht Monaten kürzlich die Genehmigung bekommen.“