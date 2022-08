„Mache Politik, weil man uns die Freiheit nahm“

Eine Welle der Corona-Maßnahmenkritik hat Joachim Aigner (46), Chef einer Steuerberatungskanzlei mit neun Mitarbeitern in Schildorn im Innviertel, im Herbst 2021 überraschend mit zwei Mitstreitern (Dagmar Häusler und Manuel Krautgartner) in den Landtag gebracht. Wer ist der Landesparteiobmann der MFG, was treibt ihn an? Und was kann die Newcomer-Fraktion im Landtag überhaupt bewirken? Ein „Krone“-Sommergespräch mit einem überraschend vernünftigen „Rebellen“, oben am Pöstlingberg in der coolen Hartlauer Fotogalerie.