Räuber wurden mit Hilfe von AirPods geschnappt

Auf einem Parkplatz in Liezen wurde eine 16-jährige Steirerin Opfer eines Raubüberfalls. Ein Trio stahl der Jugendlichen ihre Handtasche und fuhr mit dem Auto davon. Angehörige des Opfers konnten sich zwar Teile des Kennzeichens merken und der Polizei melden, den entscheidenden Hinweis brachten aber die Kopfhörer der 16-Jährigen. Denn neben Bargeld, Bankomatkarten, Kleidungsstücken und anderen Sachen, waren auch noch die AirPods in der Handtasche. Und nachdem das Mädchen mit seinem Handy mit den Kopfhörern verbunden war, konnte es wegen der Ortungsfunktion in Echtzeit verfolgen, wo die Täter unterwegs waren.