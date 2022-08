„Alaba der Größte aller Zeiten“: Legenden kontern

Rapid-Ikone und ServusTV-Experte Jan Age Fjörtoft legte sich am Mittwoch nach dem 31. (!) Titel des ÖFB-Teamspielers in Diensten von Real Madrid fest, sagte: „David Alaba ist der größte Sportler aller Zeiten in Österreich“ - und entfachte damit auch unter den ehemaligen Sport-Stars und Legenden eine emotionale Diskussion.