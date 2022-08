Lebendige Geschichte aus der Alpenstadt Bludenz

Vorbei am Nepomukbrunnen und dem neu renovierten Stadthaus geht es zur ersten Station. Hier trifft man auf Alois Negrelli, einen Baumeister aus Trentino, der wie viele andere seiner Landsleute in Vorarlberg Arbeit fand. Die Italiener betätigten sich in den heimischen Fabriken und wirkten unter anderem maßgeblich beim Ausbau der Arlbergbahn mit. Negrelli war Ingenieur und unter seiner Federführung entstanden im ganzen Land Straßen, Brücken und Eisenbahnstrecken. Mit dem Ausbau der Arlbergbahn ließ sich in der Alpenstadt eine große Zahl von Zuwanderern aus Trentino, dem damaligen „Welschtirol“ nieder. Der vornehmlich von ihnen bewohnte Stadtteil wurde bald als „welsches Viertel“ bezeichnet. Um 1900 war fast ein Fünftel der Bludenzer Einwohnerschaft italienischer Muttersprache.