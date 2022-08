Nachfolgeproblem lässt die „Partnerbörse“ boomen

Sich vertrauen und aufeinander verlassen können - so rührt die Wimberger-Gruppe aus Lasberg bei der Partnersuche die Werbetrommel. Vor vier Jahren hat Christian Wimberger das familieneigene Bauunternehmen breiter aufgestellt, seither ordentlich „eingekauft“: Acht Mitgliedsbetriebe sind mittlerweile an Bord. So wurden etwa die Dachdeckerei und Spenglerei Hofa aus Vorderweißenbach oder auch Elektro-Spezialist EP:Hengster aus Bad Leonfelden integriert.