Guthaben von Handy mit Wertkarte war verloren

Seit Jahren benütze sie, so Helene E. (Name geändert), Wertkartenhandys. Deshalb habe sie auch für ihren Mann ein Mobiltelefon mit Tasten organisiert, als dieser eine Bahnfahrt ins Ausland angetreten habe. „Leider hat er dann später das Guthaben nicht wie erforderlich innerhalb eines Jahres aufgeladen“, schilderte die 73-jährige Oberösterreicherin. Dass ihr Mann diese Regelung nicht kannte, sei ihr nicht bewusst gewesen. Also habe sie den Telekom-Anbieter kontaktiert.