Die großen Pläne des „Glasfaser-Königs“

Die Dachgesellschaft NBG Holding umfasst 20 Beteiligungen (250 Mitarbeiter, Umsatz 45 Mio. €) und gehört Bauer seit dem Auskaufen dreier Mitgesellschafter seit 2014 alleine. Neben der boomenden Nachfrage in der Telekom-Branche, die 60% des Umsatzes bringt, ist NBG groß im Geschäft in der Öl- und Gasindustrie, die dank Sensoren an Glasfaserkabeln ihre Bohrungen überwachen und sogar die Förderleistung bis zum vierfachen erhöhen können. Dazu kommt die Sensorüberwachung von Unterwasserkabeln ebenso wie Sicherheitssysteme für Gebäude oder Brücken.