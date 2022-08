Schläge und Tritte: Polizei sucht zwei Verdächtige

Der brutale Angriff ereignete sich bereits am 16. Juli in Wien - Innere Stadt. Zwei unbekannte Männer attackierten einen 25-Jährigen mit Schlägen und Tritten - bei der Attacke wurden dem Mann sogar zwei Zähne ausgeschlagen. Den Grund für die Eskalation wisse das Opfer nicht mehr. Es sei alkoholisiert gewesen, konnte sich also nicht genau erinnern. Jedoch vermute er, dass er attackiert worden sei, da er eine Flasche mit Alkohol in der Hand hatte. Zudem sollen die zwei Täter ihn davor nach Drogen gefragt haben.