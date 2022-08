Tragisch: Frau (84) kommt bei Quad-Crash ums Leben

Ein 85-Jähriger fuhr kurz vor 16 Uhr in Begleitung seiner 84-jährigen Partnerin mit dem Quad vom Kunkelspass talwärts in Richtung Tamins. Nach ersten Erkenntnissenn der Kantonspolizei Graubünden verlor der Lenker plötzlich die Herrschaft über sein Fahrzeug und raste in eine Felswand. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug, wobei der Lenker weggeschleudert und leicht verletzt wurde.