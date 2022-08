Nach Treppensturz sitzt Sohn wieder in U-Haft

Die Hintergründe einer Tragödie in der Familie eines Justizangestellten aus dem Mühlviertel sind weiterhin ungeklärt. Die Mutter (56) wurde Ende August 2021 schwerst verletzt am Ende der Treppe ihres Wohnhauses in Rohrbach aufgefunden. Da eine Nachbarin zuvor Handgreiflichkeiten mitangehört hatte, geriet rasch der Sohn der Verletzten unter Verdacht und wurde in U-Haft genommen. Doch bereits im Oktober war der 27-Jährige wieder auf freiem Fuß, musste aber Weisungen einhalten. Unter anderem wurde ihm ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie Bewährungshilfe erteilt. Er erhielt auch ein Alkoholverbot, da er beim Streit mit der Mutter stark betrunken gewesen sein soll. Außerdem sollte der junge Mann sich auch einem Anti-Gewalttraining und einer Psychotherapie unterziehen.