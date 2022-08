1:6 gegen die Bayern: „No Hinti, no party!“

Die 1:6-Niederlage der Frankfurter Eintracht gegen Bayern München - für Alex Hofstetter, dem stellvertretenden Sportchef der Kronen Zeitung, ist‘s in dieser Folge von „Krone oder Kasperl“ bei Michael Fally schnell erklärt: „No Hinti, no party“, spielt er schmunzelnd auf den Umstand an, dass es für die Eintracht eben Bundesliga-Spiel Nummer eins seit Martin Hintereggers Karriereende war.