„Magnum“-Star Roger E. Mosley gestorben

„Wir könnten niemals um einen so erstaunlichen Mann trauern. Er hätte es gehasst, wenn in seinem Namen geweint worden wäre. Es ist an der Zeit, das Vermächtnis zu feiern, das er uns allen hinterlassen hat“, hieß es in der Hommage, die Mosleys Tochter auf Facebook an ihren Vater geschrieben hatte.