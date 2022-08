323 Jahre alter Hof für Denkmalamt kein Kulturgut

Bürgermeister hält an Abriss fest

In Luft aufgelöst haben sich Elmeckers Hoffnungen auf ein Umdenken in der Ortspolitik. Zwar berief VP-Bürgermeister Stefan Weißenböck diese Woche kurzfristig einen Sonder-Gemeindevorstand ein, ließ danach aber wissen, dass er felsenfest am Abriss festhält. Geplant ist dieser nach dem Dorffest in zwei Wochen.