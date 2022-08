Mädchen (5) stürzte von Traktoranhänger: Verletzt

Zwei Meter in Tiefe gestürzt

Als das Gespann über ein Schlagloch fuhr und mehrere Ballen vom Hänger stürzten, verlor auch das Mädchen das Gleichgewicht und stürzte vom Anhänger zwei Meter in die Tiefe. Die 5-Jährige blieb verletzt in der Wiese liegen. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde die 5-Jährige vom Rettungshubschrauber „C7“ ins Krankenhaus nach Klagenfurt geflogen.