Soziale Medien spielen eine immer größere Rolle

Umso drängender wird die Frage, wie sicher unsere Kinder in dieser Online-Welt vor Mobbing oder gar noch Schlimmerem sind? In einer Studie des marketinstituts über das Medienverhalten von Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren gaben immerhin 14 Prozent an, schon einmal selbst oder bei Freunden negative Erfahrungen im Netz gemacht zu haben. Noch größer ist die Wahrnehmung von Hasskommentaren. 21 Prozent der Kinder haben schon einmal Beleidigungen oder Häme online erlebt. „So eine hohe Zahl sollte man nicht verdrängen“, sagt der Geschäftsführer der Education Group, Peter Eiselmair.