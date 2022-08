Austria-Innenverteidiger kennt alle vier Vereine

„Die Zeit in Vorarlberg war sehr schön, damals hat meine Fußballkarriere so richtig Fahrt aufgenommen“, erinnert sich der Brasilianer an die Zeit im Ländle. „Jetzt fühle ich mich in Wien aber auch sehr wohl.“ Sein Kontakt ins Ländle beschränkt sich mittlerweile auf seine beiden Berater Alexandre Dorta und Thiago, die beide in Vorarlberg wohnen.