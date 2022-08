ÖBV-Center Mahalbasic wechselt zu C.B. Burgos

Mahalbasic wechselt erstmals in seiner Karriere zu einem Zweitligisten. Hauptgrund für diesen Schritt sei Coach Paco Olmos, mit dem er in den ersten Monaten der vergangenen Saison bereits in Lugo zusammengearbeitet hat, sagte der verheiratete Vater zweier Kinder zur APA. Burgos wird seine 14. Auslandsstation seit 2010.