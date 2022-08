Prinzessin Charlotte stahl William und Kate Show

Die quirlige Prinzessin, die Fotografen auch schon mal frech die Zunge entgegengestreckt hatte, konnte ihr Staunen über die Schwimmer am fünften Tag der Commonwealth Games nämlich nicht im Zaum halten: Da wurde nicht nur aufgeregt in die Hände geklatscht oder nach Luft geschnappt, sondern auch mal an den zwei Zöpfen gezupft oder eine lustige Grimasse geschnitten.