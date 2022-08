Fox und Kardashian sind bereit für OnlyFans

„Hatten so viel Spaß beim Shooting“

Das Shooting hatte bereits im September 2021 stattgefunden und die sexy Werbebilder von Megan und Kourtney für SKIMS hatten - wie gewollt - für Furore gesorgt. Die jetzt von Fox veröffentlichten „Behind the Scenes“-Fotos beweisen, dass es am Set richtig rund gegangen war.