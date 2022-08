Tausende Villacher begrüßten ihre neuen Eis-Adler

„Hey, wir wollen die Adler sehen!“ tönte aus den Boxen. Der Bereich vorm Villacher Rathaus platzte aus allen Nähten, die Stimmung übertrumpfte so manches Heimspiel der Vorsaison. Die Tausenden Anhänger standen in Massen bis zur Kirche. Als Einstimmung auf die baldige Eishockey-Saison wurde die Villacher Mannschaft auf dem Kirchtag präsentiert. Natürlich passend in einer eigenen VSV-Tracht.