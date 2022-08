Vorarlberger mit Gewehren am Flughafen erwischt

Die geplante Wasserbüffeljagd in Afrika hat für ein Trio aus Vorarlberg und Deutschland am vergangenen Wochenende noch vor dem Abflug am Münchner Flughafen ein Ende gefunden. Zwei Vorarlberger (47 und 42) sowie die 44-jährige deutsche Ehefrau des 47-Jährigen hatten zwar die drei legal besessenen Jagdgewehre ordnungsgemäß verpackt, wie die deutsche Bundespolizei am Montag mitteilte. Allerdings wollten sie nach Simbabwe reisen, wohin keine Waffen ausgeführt werden dürfen.