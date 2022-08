Die Flucht in die Luxusmarken

Hat da jemand was vom Ukraine-Krieg gesagt oder von Corona, von der galoppierenden Inflation oder einer möglichen weltweiten Rezession und Wirtschaftskrise? Es ist so, als würde es all das gar nicht geben: Der Boom bei Luxusprodukten ist geradezu unfassbar. Egal, ob Louis Vuitton, Moet Hennessy, Hermes oder Gucci: Die Lust auf Luxus ist trotz aller widrigen Umstände ungebrochen, wie die neuesten Geschäftszahlen beweisen.