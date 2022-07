Christian Baha: Friede, Freude, Neutralität!

Wer die Gegenwart verstehen will, muss die Vergangenheit kennen. Am Beispiel unserer Neutralitätsdebatte: Österreich hat seine „immerwährende“ Neutralität 1955 per Gesetz verankert. In den Erläuterungen wurde festgeschrieben, dass es sich „um eine Angelegenheit von höchster Bedeutung“ handle, mit klaren Vorgaben für die Außenpolitik. Auch wenn manche Verfassungsrechtler nun meinen, dass die Neutralität nicht zu den Grundprinzipien der Verfassung zähle, wurden alle Staaten, zu denen Österreich 1955 diplomatische Beziehungen hatte, darüber informiert. Das heißt: Österreich hat einen Akt gesetzt, der zu einer Selbstbindung gegenüber der Völkerrechtsgemeinschaft führte. Weichen wir die Neutralität auf, müsste das allen Staaten angezeigt werden.