Polizisten-Paar überwältigte Serien-Ladendiebe

Susanne und Stefan Peterschinek waren an ihrem freien Samstagnachmittag gerade dabei, ihren Einkauf zu erledigen, als sie plötzlich auf einen ausländischen Mann in einer Hoferfiliale in Völkermarkt aufmerksam wurden. „Dieser marschierte mit mehreren Schleifmaschinen ungeniert aus dem Laden“, schildert Stefan Peterschinek, der ihn aufgefordert hat, zu bezahlen. Ein Fluchtversuch des Mannes misslang - er wurde festgenommen; sowie sein Komplize, der draußen beim Auto auf ihn wartete. Das Polizisten-Ehepaar verständigte sofort die Kollegen.