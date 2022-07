Polizist verfolgt Flüchtigen mit einem E-Scooter

Täter gab auf

Nach mehrmaligen Aufforderungen stehenzubleiben, hielt der 22-Jährige schließlich in einem Innenhof in der Strabergerstraße an und gab zu verstehen, dass er nun aufgibt. Nun wies er sich aus und teilte dem Beamten mit, dass er Panik bekommen habe, als er nach den Beschädigungen des parkenden Autos die Polizisten gesehen habe. Dem Besitzer des beschädigten Wagens konnten somit die Daten des Verursachers mitgeteilt werden und er bleibt nicht auf dem Schaden sitzen. Der 22-Jährige wird wegen Fahrerflucht angezeigt.