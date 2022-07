Barbara Schett: „Viele wollen gleich den Erfolg“

„Krone“:Barbara, in der Kitzbühel-Woche erschien deine Autobiografie „Ich bin was ich bin“. Was bewog dich dazu, sie zu schreiben?

Barbara Schett: Es war nicht meine Idee. Mein Verleger meinte, es wäre eine tolle Sache. Letztlich hat es mir die zweiwöchige Hotelquarantäne in Australien versüßt.