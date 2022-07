„Bounty Star“: Kampfroboter im Wilden Westen

„Bounty Star“ bezeichnet sich als „3D-Actionspiel in Schulterperspektive, das Mech-Kämpfe und -Anpassungen mit Landwirtschaft und dem Bau von Basen kombiniert“. Gamer schlüpfen darin in die Rolle der Ex-Soldatin Clem - eine Kriegsveteranin, talentierte Kämpferin und erfahrene Mech-Pilotin, die die Schuldgefühle ihrer Vergangenheit überwinden und sich in der Roten Weite, einer post-postapokalyptischen Version des amerikanischen Südwestens, ganz für das Gute einsetzen möchte.