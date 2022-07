Frauen in Diskothek mit dem Umbringen bedroht

Am Freitag gegen 3.30 Uhr kam es in der Diskothek in Villach zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Besuchergruppen. „Dabei soll ein 23-jähriger Villacher eine 19-jährige Frau mit einem Messer sowie mit dem Umbringen bedroht haben“, sagt ein Polizist. Danach ergriff der Täter die Flucht.