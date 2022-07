Trotz Sperrlinie überholt: zwei Schwerverletzte

Der 17-jährige Lenker war am Freitag gegen 5.30 Uhr auf der Gurktal Straße von Feldkirchen kommend in Richtung Weitensfeld unterwegs, als er im Bereich von Kaidern in einer leichten Rechtskurve und trotz Sperrlinie zum Überholen ansetzte. „In dem Moment kam ihm ein 57-jähriger Feldkirchner mit seinem Kastenwagen entgegen und die beiden Fahrzeuge kolldierten frontal“, sagt ein Polizist.