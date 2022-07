Betrunkene nach Sturz mit Fahrrad schwer verletzt

Der erste Unfall ereignete sich am Donnerstag um kurz nach 20 Uhr in der Klagenfurter Durchlaßstraße. Ein 38-Jährigen war mit einem E-Scooter in Richtung Dammgasse unterwegs, als er mit einem Randstein kollidierte und dadurch zu Sturz kam. „Er wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv“, heißt es seitens der Polizei.