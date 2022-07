Beziehungsstatus: Es ist kompliziert

Vollbesetzte Polizeiautos, die auf den Gehsteigen parkten; Beamte in Uniform, die um Gebäude patrouillierten - der Besuch des ungarischen Premierminister Viktor Orban machte Wiens Innenstadt am 28. Juli zur Hochsicherheitszone. Mittendrin auch die AMAG: Der Aluerzeuger präsentierte in der Wiener Börse seine Halbjahreszahlen. Vom Wirbel in der Nachbarschaft bekam man nichts mit, als Vorstandschef Gerald Mayer über einen Gewinn nach Zinsen und Steuern in Höhe von 78,4 Millionen € und von einem „sehr erfolgreichen ersten Halbjahr“ sprach.