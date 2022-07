Handgranate landete schon im Altstoffsammelzentrum

Kartons immer falten

Einen gewissen Grau-Bereich gibt es beim Pizzakarton. Eigentlich gehört dieser in den Papiercontainer. „Aber nur, wenn er sauber beziehungsweise wenig verschmutzt ist. Kleben noch Essensreste drinnen oder gibt’s viele Fettflecken, gehört der Karton in den Restmüll“, so der Experte. Und auch Glasscherben, von einem Trinkglas etwa, gehören in den Restmüll: „Das Glas des Trinkglases unterscheidet sich in der Zusammensetzung vom klassischen Altglas.“ Kartons sollte man vor dem Entsorgen falten, das spart viel Platz im Papiercontainer.