Drogen-Banden sorgen an der Adria-Küste für Ärger

Schock im beliebten Badeort Jesolo, in dem jährlich über eine Million Österreicher Urlaub machen. Auf der Flaniermeile Via Verdi kam es bei einem Streit zweier Nordafrikaner offenbar zu einer Abrechnung im Drogenmilieu. Die Fahndung nach dem Täter, der einen Mann mit einem Schuss in die Brust niederstreckte, läuft.