Eine Erfolgsgeschichte in Zeiten der Krise

Investitionsoffensive und Übernahmen geplant

Aufgrund der explodierenden Nachfrage soll in kommenden Jahren fleißig investiert werden, zudem sind weitere Übernahmen anvisiert. Allein bis Jahresende soll das Team von derzeit rund 115 auf weltweit 140 Mitarbeitende ausgebaut werden. Weiters ist geplant, am Stammsitz in Satteins, rund drei Millionen Euro in ein zusätzliches Bürogebäude samt Trainingscenter und Prüflabor zu stecken - der Zubau soll Platz für rund 100 neue Arbeitsplätze bieten.