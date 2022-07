Motorboot auf dem Bodensee gekentert

Das Quartett hatte es beim Wasserskifahren offenbar etwas übertrieben. Denn bei einer plötzlichen Kursänderung geriet das Motorboot in Schräglage und kenterte. Die vier Männer konnten sich bis zum Eintreffen der Seepolizei Hard im seichten Wasser am Boot festhalten - anschließend wurden sie geborgen und der Wasserrettung übergeben. Die Feuerwehr sicherte in weiterer Folge das Boot und schleppte es nach Hard. Betriebsmittel traten keine aus.