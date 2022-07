13-jährigen Buben mit Kran getötet

Das jetzige Urteil (zwei Monate bedingte Haft und 4800 Euro Geldstrafe) ist zwar ein milderes, als in der Erstverhandlung im Herbst des vergangenen Jahres. Für Richterin Silke Sandholzer steht aber fest, der angeklagte Bregenzerwälder hat vor zwei Jahren seine Sorgfaltspflicht als Kranführer grob fahrlässig verletzt und somit den Tod eines 13-jährigen Buben verschuldet. Dieser war in der Gemeinde Doren bei Verladearbeiten durch einen verrutschten Stahlträger so schwer am Kopf getroffen worden, dass er kurz darauf im Krankenhaus verstarb.