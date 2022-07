Mehrere Einbruchsdiebstähle im Bezirk Neusiedl

Am Dienstag kurz nach Mitternacht brachen zwei unbekannte männliche Täter in Illmitz in zwei Baucontainer ein und entwendeten Baumaschinen und Werkzeuge. Als sie das Diebesgut in einen silberfarbenen Pkw verladen wollten, wurden sie von einem Nachbar beobachtet. Dieser verständigte umgehend die Polizei, die eingeleitete Fahnung verlief jedoch bisher erfolglos.