Red Bull Salzburg gegen Liverpool ab 20 Uhr LIVE

Unvergessen, magisch, legendär! Der 2. Oktober 2019 bleibt Salzburg-Fans wohl ewig in Erinnerung. An jenem Mittwoch gastierten die Bullen bei ihrer Premieren-Teilnahme in der Champions League beim FC Liverpool. 0:3 lag der Serienmeister an der Anfield Road zurück. Plötzlich stand es nach Toren von Hwang, Minamino und Haaland 3:3. Die mitgereisten Fans und die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen waren aus dem Häuschen.